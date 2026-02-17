«Акрон» освободится от иностранного участия дважды
Минпромторг подал новый иск на приостановку корпоративных прав люксембургского акционера группы
10 марта Арбитражный суд Московской области рассмотрит заявление Министерства промышленности и торговли России о приостановке корпоративных прав люксембургской Redbriсk Investments S.A.r.l в отношении новгородского производителя минеральных удобрений ПАО «Акрон». Ранее суд уже удовлетворил иск о прекращении прав той же иностранной компании в АО «Акрон Групп» — материнской компании группы. Юрист объяснил, что новое заявление в суд реализует механизм по устранению иностранного участия на всех уровнях корпоративной структуры «Акрона».
Требования Минпромторга основаны на том, что решением федерального правительства «Акрон» включен в перечень экономически значимых компаний (ЭЗО). Статус ЭЗО предусматривает исключение иностранного участия в компании в рамках федерального закона № 470-ФЗ
Фото: Группа «Акрон»
Запись о принятии к производству искового заявления появилась в картотеке арбитражных дел 14 февраля. Заседание суда назначено на 10 марта. В июне 2024 года Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Минпромторга о приостановке прав Redbriсk Investments S.A.r.l в АО «Акрон Групп». Апелляционная инстанция в августе того же года оставила решение суда без изменений, а апелляционную жалобу люксембургской компании — без удовлетворения.
Согласно сведениям «СПАРК-Интерфакс», на конец марта 2024 года Redbriсk Investments S.A.r.l принадлежало в ПАО «Акрон Групп» (Великий Новгород) 34,16% уставного капитала. По данным «Интерфакса», основным бенефициаром группы является Вячеслав Кантор, контролирующий группу через упомянутую зарубежную фирму. 10,9% в ПАО находится у АО «Акрон Групп». 49,77% акций группы владеет менеджмент «Акрона» через несколько юрлиц: АО «Деметра» вице-президента по правовым вопросам «Акрона» Павла Вавилова (доля 16,04%), АО «ПИЭМ» вице-президента по внешнеэкономической деятельности «Акрона» Дмитрия Хабрата (17,68%), АО «Гринферт» главы совета директоров компании Александра Попова (16,07%).
Сложившаяся судебная практика говорит о почти стопроцентном удовлетворении требований государства, рассказал «Ъ Северо-Запад» управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров. «Для квалификации ответчика в качестве иностранной холдинговой компании суду достаточно установить факт ее связи с недружественными государствами и наличие контроля над существенной долей в уставном капитале российской организации. Нахождение компании или ее бенефициаров в юрисдикции, совершающей недружественные действия, уже упрощает процесс доказывания для истца»,— объясняет юрист.
Законодателем установлена исключительная подсудность таких дел Арбитражному суду Московской области. Сроки рассмотрения дел сокращены. Вопрос о принятии заявления решается в день его поступления, само дело должно быть рассмотрено в срок, не превышающий одного месяца. Более того, решение суда о приостановлении корпоративных прав подлежит немедленному исполнению, а его обжалование не приостанавливает введенные ограничения и его исполнение, отмечает специфику подобных дел господин Хантимиров. «Учитывая наличие формальных оснований (включение ПАО "Акрон" в перечень ЭЗО) и единообразие судебной практики, вероятность удовлетворения иска Минпромторга очень высокая. Суд так же вероятно применит обеспечительные меры в виде запрета на голосование и получение дивидендов, устранив иностранный холдинг от управления предприятием еще до вступления решения в законную силу»,— предупреждает он.
Судебное разбирательство 2024 года касалось приостановления корпоративных прав люксембургской компании Redbrick Investments в отношении акционера завода АО «Акрон Групп», а текущий иск направлен на исключение иностранного холдинга из управления ПАО «Акрон», продолжает господин Хантимиров. По его словам, эта процессуальная тактика согласуется с доктринальным пониманием экономически значимых организаций.
«Законодатель внедрил механизм принудительного исключения промежуточных звеньев (иностранных холдинговых компаний) из цепи корпоративного контроля, что позволит бенефициарам в России владеть акциями этих компаний. Государство таким образом очищает структуру собственности предприятия, применяя обеспечительные меры и приостанавливая права иностранного участника»,— пояснил юрист.