Газовики взыскивают с «Соликамскбумпрома» и его ТЭЦ более 380 млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» обратилось с иском к АО «Соликамскбумпром» и его дочернему ООО «Соликамская ТЭЦ». Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Пермского края 16 февраля. По данным ресурса «Электронное правосудие», сумма требований структуры «Газпрома» превышает 380 млн руб.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основным направлением деятельности является производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным циклом производства — от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции.

В сентябре 2023 года скончался основной владелец и многолетний президент АО Виктор Баранов. Его доля перешла к наследникам. По итогам 2024 года выручка СБП от продажи составила свыше 16 млрд руб., чистый убыток — 1,928 млрд руб. Общество находится в тяжелом финансовом положении. В 2025 году предприятие было признано ответчиком на общую сумму более 1,33 млрд руб. Сейчас общество пытается реструктурировать задолженность перед банками.