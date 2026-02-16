Whoosh заплатит 384 тысячи рублей за сотрясение головного мозга у петербурженки

Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал ООО «ВУШ» на 384 тыс. рублей в пользу жительницы Санкт-Петербурга, которую сбили на арендованном электросамокате. Тогда у пострадавшей выявили серьезные травмы, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Неустановленное лицо в августе 2023 года сбило потерпевшую. У девушки была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы. Остановить виновников аварии удалось с помощью прохожих. При этом нарушители отказались делиться своими данными, аргументировав нежеланием иметь в личном деле информацию о причастности к ДТП. Они назвали себя будущими медиками. Под давлением очевидцев пассажирка самоката вызвала скорую.

Пострадавшая просила суд взыскать с компании расходы на лечение и компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования. Компанию обязали заплатить 154,3 тыс. рублей (расходы на лечение), 200 тыс. рублей (компенсация морального вреда) и 30 тыс. рублей (расходы на представителя). С ООО «ВУШ» также взыскали 8629 рублей госпошлины.

Татьяна Титаева