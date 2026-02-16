В РКН опровергли причастность к сбоям в работе ChatGPT 13 февраля

В Роскомнадзоре (РКН) опровергли связь ведомства со сбоями в работе нейросети ChatGPT (принадлежит OpenAI), которые наблюдались 13 февраля.

«Решения уполномоченных органов об ограничении доступа к сервису в ведомство не поступали»,— сообщили «Газете.ру» в РКН.

По информации издания, 13 февраля в Рунете произошел масштабный сбой онлайн-сервисов. Пользователи жаловались на неполадки в работе сайта «Почты России», Т-Банка, сервисов Mail.ru, а также нейросетей ChatGPT, Character AI и других платформ.