Под окнами ЖК в Новой Москве обнаружены тела супружеской пары

Возле одного из корпусов ЖК в Новой Москве найдены тела супружеской пары, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. По его словам, у погибших обнаружены характерные при падении с высоты травмы.

Предварительно мужчина и женщина покончили с собой. У них остались трое детей. В момент происшествия, пишет агентство, в квартире находился пятилетний ребенок.

По данным Baza, ЧП случилось в ЖК «Саларьево парк». Как рассказали соседи пары, оба были дружелюбными и общительными людьми. Мужчина занимался бизнесом. Причины трагедии выясняются.