Негражданина признали лицом без гражданства

Российские власти отказали литовским властям в экстрадиции учредителя некогда крупного в Прибалтике морского перевозчика Overseas Baltic Александра Гордеева. Задержанный в Санкт-Петербурге предприниматель был объявлен по линии Интерпола в розыск по подозрению в финансовых махинациях. Сам бизнесмен при этом называет себя жертвой давнего корпоративного конфликта. Ранее господин Гордеев, будучи негражданином Латвии (обладателем так называемого «серого паспорта»), попросил убежища в РФ, полагая, что в своей стране он подвергнется дискриминации по национальной принадлежности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 2014 по 2019 год Александр Гордеев, по версии правоохранительных органов Литвы, являясь главой и акционером Overseas Baltic, незаконно вывел средства со счетов компании, когда та начала процедуру банкротства, якобы похитив по итогу свыше € 1 млн

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области С 2014 по 2019 год Александр Гордеев, по версии правоохранительных органов Литвы, являясь главой и акционером Overseas Baltic, незаконно вывел средства со счетов компании, когда та начала процедуру банкротства, якобы похитив по итогу свыше € 1 млн

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», Генеральной прокуратурой РФ было отказано в удовлетворении запроса коллег из Литовской Республики в выдаче Александра Гордеева для привлечения его к уголовной ответственности. Находившийся с осени прошлого года в СИЗО №1 «Кресты», а затем под домашним арестом основатель некогда крупной прибалтийской логистической компании Overseas Baltic был задержан сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола МВД России (НЦБ) по обвинению правоохранительных органов Литвы в незаконном выводе средства со счетов своей компании, когда та начала процедуру банкротства, якобы похитив в итоге свыше €1 млн.

Предприниматель тогда заявил, что его преследование было инициировано, чтобы принудить его подписать мировое соглашение по давнему хозяйственному спору. Об этом «Ъ Северо-Запад» уже подробно рассказывал.

Господин Гордеев переехал на ПМЖ в РФ в 2020 году с намерением получить российский паспорт.

Его адвокаты опасаются, что в Литве, где ему инкриминируют финансовые махинации, а также в Латвии, где тот имеет статус негражданина (латв. nepilsoni), ему может грозить преследование за поддержку СВО. Защита подала в ГП ходатайство об отказе в выдаче их доверителя, где попросила надзорное ведомство принимать во внимание факты «дискриминации лиц российского происхождения по признаку национальности».

Кроме того, представители Александра Гордеева направили соответствующий запрос в Министерство иностранных дел РФ, где им также подтвердили российскую позицию по этому вопросу. «После начала специальной военной операции по денацификации Украины и защите и демилитаризации мирного населения Донбасса русскоязычные жители оказались под серьезным давлением со стороны литовских властей. В информпространстве формируется образ проживающих в стране русских как "внутреннего врага" и "пятой колонны", звучат призывы к изъятию у них детей и отказу от предоставления им медицинских услуг на родном языке»,— пояснили в дипломатическом ведомстве.

С точки зрения российского законодательства, добавили в МИД РФ, латвийские неграждане являются лицами без гражданства.

Адвокат коммерсанта Дарья Руденко сообщила «Ъ Северо-Запад», что решением МВД России Александру Гордееву было предоставлено временное убежище на территории РФ на основании закона «О беженцах». «Мы, как защита, и, собственно, как и наш соотечественник, который Российскую Федерацию всячески поддерживает и хочет здесь жить, конечно, очень рады, что наши компетентные органы в лице МВД, Генпрокуратуры выбрали такой подход, который не позволяет заказным делам стать инструментом в руках неких разных лиц, преследующих свои коммерческие интересы»,— подчеркнула госпожа Руденко.

Андрей Кучеров