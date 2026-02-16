Кадыров будет участвовать в выборах в Чечне после поддержки со стороны Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров согласился выдвинуть свою кандидатуру от партии «Единая Россия» на выборах главы республики. По его словам, это будет возможно только после поддержки от президента России Владимира Путина.

По словам Рамзана Кадырова, участвовать в выборах его попросил председатель правительства Чечни Магомед Даудов от имени команды Ахмата-Хаджи Кадырова и «всего чеченского народа». Глава республики добавил, что ему дорого «такое высокое доверие народа, всей нашей команды».

«Я поблагодарил Магомеда Хожахмедовича и своих соратников. Подчеркнул, что соглашусь выдвинуть свою кандидатуру только в случае, если ее поддержит наш национальный Лидер»,— написал господин Кадыров в Telegram-канале.

Рамзан Кадыров стал президентом республики 5 апреля 2007 года, после утверждения республиканским парламентом. Выборы главы республики пройдут осенью 2026 года. О своем намерении в них участвовать господин Кадыров заявил еще в июле 2023 года. Тогда он отмечал, что будет избираться на новый срок «с позволения Аллаха».