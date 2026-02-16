Пермский питомник растений создадут на базе аграрного университета

Муниципальный питомник растений будет организован на территории Пермского государственного аграрно-технологического университета. Об этом сообщает пресс-служба думы Перми. Сейчас участок под объект находится в федеральной собственности, идет процесс утверждения его основных параметров и передачи во владение муниципалитета. Планируется, что проект по созданию питомника будет реализован в 2027 году.

Планы по возведению муниципального агрообъекта появились у пермских властей в 2022 году. Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», его собираются разместить в районе села Фролы Пермского муниципального округа. При этом по первоначальным планам питомник планировалось построить в Мотовилихинском районе Перми.

Решение о создании в Перми муниципального питомника растений было принято городскими властями в начале 2022 года. Тогдашний глава города Алексей Демкин сообщал, что питомник начнет работать в том же году, а через пять лет выйдет на ежегодную проектную мощность — более 13 тыс. крупномеров (деревья, используемые для хозяйственных и декоративных посадок).