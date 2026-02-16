ЦБ: женщины чаще мужчин доверяют мошенникам и сообщают им код из SMS

Женщины чаще мужчин доверяют мошенникам и совершают ошибочные действия под их влиянием. Об этом сообщила пресс-служба Банка России со ссылкой на данные ежегодного опроса граждан.

По данным ЦБ, телефонные звонки остаются для злоумышленников самым популярным каналом связи. Женщины зачастую становились жертвами телефонных мошенников и сообщали преступникам коды из SMS. Мужчины же больше верили атакам в мессенджерах, на сайтах и в приложениях. В основном жертвы злоумышленников сами переводили им деньги. Средняя сумма ущерба составляет до 20 тыс. руб.

В 2025 году с кибермошенниками сталкивались 29% респондентов (на 5% меньше, чем в 2024 году). Около 30% опрошенных во время контакта с мошенниками не вспомнили о правилах финансовой безопасности. Количество пострадавших, обратившихся и в свой банк, и в полицию, выросло до 40%.