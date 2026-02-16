Оперативное беспамятство

Дефицит оперативной памяти на фоне технологической гонки привел к падению прибыли компаний. Полупроводники дорожают и тянут за собой цены на электронику и автомобили, пишет Bloomberg. Тренд будет среднесрочным, а структурный дисбаланс продлится минимум до конца 2026 года, считают в компаниях Tesla и Lenovo. По мнению аналитиков, триллионные инвестиции в ИИ-модели, а также потребность крупного бизнеса в постоянной модернизации привели к перегреву рынка. С декабря по январь стоимость оперативной памяти выросла примерно на 75%, следует из отчетов компаний. При этом спрос на чипы для дата-центров увеличится примерно на 70% в этом году, отмечают аналитики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как долго продлится кризис полупроводников? “Ъ FM” обсудил этот вопрос с исполнительным директором «Консорциума российских разработчиков систем хранения данных» Олегом Изумрудовым: «Это некоторая общая спекуляция на рынке. Производители находятся в приподнятом настроении от роста цен, потому что обычная индустрия не дозарабатывала, она работала за счет объемов, но маржинальность была на низком уровне. Сейчас получается крайне эффективная маржинальность, то есть деньги потекли в том числе в полупроводниковую промышленность, потому что большой дефицит. Ожидается, что это продлится минимум три-четыре года, по некоторым прогнозам, пять-восемь лет.

С другой стороны, бесконечно ИИ строиться не могут. Сейчас представляется в маркетинговом поле, что все кругом начнут бесконечно строить суперинтеллекты во всех странах мира, а вместо домов будут строиться сплошные дата-центры под искусственный интеллект. Но это не так. ИИ — это очень дорогое удовольствие. Это конечная история, которая продлится ближайшие полтора-два года, а через два-три года мы увидим обратную тенденцию, то есть снижение цен».

В январе Илон Маск заявил, что Tesla готова к созданию собственной фабрики по производству чипов. Ранее об этом же говорили в руководстве Sony. Дополнительная память уйдет на нужды искусственного интеллекта, отмечают IT-гиганты. При этом аналитики предупреждают, при таком сценарии доля оперативки в себестоимости смартфона вырастет с 10% до 30%. Компаниям нужно время на адаптацию продуктов под новые технологии, подчеркивает журналист платформы «Неискусственный интеллект» Илья Склюев: «Ни один кризис не длится вечно. Текущий дефицит спровоцирован резким ростом спроса, но его возможно удовлетворить. В Intel недавно говорили о том, что у их OEM-партнеров есть запасы компонентов памяти на девять-двенадцать месяцев. Но для тех, кто не планировал закупки заранее, действительно настала черная полоса: цены улетели в потолок, а производственные мощности распроданы вплоть до 2028 года. Из бытовых проблем — что-то подорожает в ближайшую пару лет, но дисбаланс сгладится. Дата-центры, знаете ли, не бесконечны.

Да и пузырь искусственного интеллекта может лопнуть. Если вчитаться в новости и заявления Nvidia и AMD, можно узнать, что ситуация находится под контролем. Вендоры честно признают, что на рынке дефицит, и они будут ставить свои приоритеты иначе. Спасибо ИИ-хайпу и, кстати, торговым войнам и тарифам. Но все эти пертурбации, безусловно, ударят по нашим кошелькам, но рынок на то и рынок, чтобы выравнивать себя через дефицит и рост цен. Пережили коронавирус , переживем и эту эпоху глобальной технологической перестройки».

Согласно проекту Bloomberg Data, Alphabet, Amazon, Microsoft и другие технологические компании запланировали рекордные капитальные расходы на 2026-й год — в сумме $650 млрд. Подобные инвестиции впоследствии могут спровоцировать гиперинфляцию, предупреждают аналитики.

Леонид Пастернак