«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Регулятор во многом неожиданно снизил ключевую ставку, но еще более неожиданным был комментарий Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции. Как рынок отреагировал на решение и заявления ЦБ? Этот и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с экспертом цифровой платформы Bitbanker Владимиром Зерновым.

Олег Богданов: Комментарий главы ЦБ стал для многих неожиданностью. Какое впечатление сложилось у вас? И почему рубль после снижения ключевой ставки начал укрепляться?

Владимир Зернов: Главной неожиданностью стал мягкий сигнал Центробанка, потому что то, что ЦБ может снизить ставку, казалось мне довольно вероятным из-за замедления экономики. Но мне казалось, что такое решение будет сопровождать жесткий сигнал, а регулятор выбрал мягкий. Это говорит о том, что очень сильно волнует ЦБ состояние экономики, он боится ее ухода в рецессию, по крайней мере, в гражданской своей части. Хотя понятно, что консенсус-прогноз Банка России в любых вариантах предполагает рост. Думаю, эти опасения существуют, поэтому Центробанк практически прямыми словами сказал, что ставку продолжит снижать и дальше. Что касается рубля, я бы на него вообще не смотрел ближайшую неделю. У китайцев Новый год, всем надо отдохнуть. И как праздники в КНР повлияют на рубль, еще непонятно. Но если посмотреть на месяцы вперед, то ставка все еще довольно высокая. И одновременно главным фактором для рубля является продажа валюты. Вот если убрать продажи валюты, то курс был бы принципиально другой. Но пока у Банка России есть, что продавать, рубль останется сравнительно крепким.

