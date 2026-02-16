В России индикатор бизнес-климата стал минимальным с 2022 года

В России индикатор бизнес-климата (ИБК) сократился с 1,5 пункта до 0,2 пункта. Это минимальный показатель с октября 2022 года, когда он был на уровне 1,1 пункта. Это следует из «Мониторинга предприятий» Банка России.

«Оценки бизнес-климата уменьшились по сравнению с январем за счет снижения текущих оценок, главным образом по спросу. При этом краткосрочные ожидания компаний были выше январских значений»,— отмечается в комментарии регулятора. ЦБ РФ также сообщил, что основной вклад в уменьшение ИБК внесли предприятия добычи полезных ископаемых, сферы услуг и транспортного комплекса.

Показатель по оценкам бизнес-климата в феврале также снизился. По данным Банка России, он достиг минимума с июля 2022 года. Такое снижение заметно «почти во всех видах деятельности», кроме электроэнергетики и водоснабжения. Ощутимое снижение зафиксировали в торговле автомобилями и добыче полезных ископаемых.

При этом краткосрочные ожидания предприятий в феврале повысились. Наиболее позитивные прогнозы сохранились в сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах, отмечает регулятор. В феврале на динамику свободного ИБК влияло снижение, в основном, у крупных компаний, а также у малых и микропредприятий. Средний бизнес практически не изменил свои январские оценки.