Число наркозависимых в России выросло в четыре раза за 14 лет

С 2010 по 2024 год в России более чем в 5,5 раза выросло число граждан, зависимых от неизвестных психоактивных стимуляторов: с 4,24 тыс. до 23,97 тыс. человек. В четыре раза — до 75,5 тыс. человек — выросло количество наркозависимых и случаев полинаркомании (зависимость от двух и более психоактивных веществ). Это следует из обновленной статистики Стратегии государственной антинаркотической политики России до 2030 года.

В документе указано, что ежегодно российские правоохранительные органы фиксируют около 200 тыс. преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Доля таких преступлений в общем количестве преступлений за 2010-2024 годы составила в среднем 9,7%.

В 2024 году от отравления наркотиками погибли почти 8 тыс. человек. При этом отмечается снижение почти на 31% (до 377,9 тыс. человек) числа пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков. Более чем на 60% снизилось число граждан, которым впервые поставили такой диагноз: в 2024 году показатель составил 28,5 тыс. человек. До 134,2 тыс. человек сократилось количество людей, колющих наркотики (снижение на 65%).

В дополнение к стратегии также есть пункт о снижении «уровня первичной заболеваемости психическими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков». По нему показатель планируется снизить с 19,5 до 17 случаев на 100 тыс. человек. Среди несовершеннолетних ожидаемое снижение параметра должно составить 4 случая на 100 тыс. человек вместо 5,8.

Никита Черненко