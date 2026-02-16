Китай жмет на кнопки

В китайские автомобили вернут аналоговые кнопки. Физические переключатели обяжут ставить для поворотников, стеклоподъемников, дворников, обогрева лобового стекла, аварийки, клаксона и ряда других систем, сообщает CarNewsChina. Министерство промышленности и информационных технологий Китая определило и размеры кнопок — не менее 1 см по каждой стороне. После 1 июля все новые автомобили в КНР должны будут сходить с конвейера с учетом этих требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shi Kuanbing / VCG / Getty Images Фото: Shi Kuanbing / VCG / Getty Images

Тренд на минимализм в интерьере победила безопасность, констатирует автоэксперт Андрей Осипов: «Машины так или иначе превращаются в смартфоны, и китайский автопром — ярчайший тому пример. Но мы должны понимать, что установить сенсорный монитор сейчас гораздо дешевле, чем поставить аналоговую кнопку. Аналоговый щиток приборов со стрелками стал рудиментом не потому, что он некрасивый, а потому, что его разработать гораздо дороже, чем поставить обычный жидкокристаллический монитор и нарисовать на нем любую графику.

Мы должны понимать, что с точки зрения бизнеса это приведет к дополнительным расходам, прежде всего для автопроизводителей, потому что многие китайские компании не имеют истории установок аналоговых кнопок и работы вообще с аналоговыми вещами. Поэтому для них это будет удорожание каких-то логистических, возможно, производственных цепочек. Но безопасность автовладельца должна ставиться во главу угла».

В мае прошлого года европейский комитет по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP заявил, что с января 2029 года будет снижать баллы моделям, где управление основными функциями «зашито» в многослойное меню мультимедиа. Эксперты отмечали, что отвлечение на экраны ухудшает время реакции больше, чем алкоголь или наркотики. На этом фоне Volkswagen, Hyundai и Mazda анонсировали сокращение функций под сенсорным управлением и возвращение к кнопкам.

Среди китайских автопроизводителей также наблюдется тренд на переход к традиционным переключателям, а норматив лишь формализует это, отмечает эксперт портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев: «Не могу сразу назвать китайский автомобиль, у которого, допустим, передачи переключаются только на сенсорном экране. Мне кажется, такая технология реализована только новой на Tesla Model 3. В Китае сейчас идет возврат к простому, начали появляться традиционные дверные ручки, еще до введения стандарта, стало появляться побольше кнопок. В Xiaomi, например, много экранов, но можно заказать дополнительный гаджет в стиле Xiaomi, который устанавливается под экран, и кнопок становится больше.

На самом деле большая часть автомобилей такого типа, как Avatr, Zeekr, Li Auto, очень футуристичные: когда садишься в салон, физических кнопок не замечаешь, как будто их нет, но затем видишь, что, допустим, передачи переключаются при помощи специального подрулевого рычага. На дверных картах присутствуют обычные кнопки для поднятия и опускания окон, кнопку аварийной сигнализации китайские производители часто перемещают на потолок, поэтому многие ее не видят, но на самом-то деле она есть. Это скорее барьеры, чтобы инновационные новички рынка, которые громко хотят заявить о себе, не уходили в какие-то экстремальные дизайнерские решения, в полный хай-тек на экранах».

В Китае отсутствие физических кнопок оправдано продвинутыми голосовыми помощниками. Водитель не отвлекается от дороги и не ищет в меню планшета необходимую функцию. Однако примерно 20% из общего объема выпущенных в КНР автомобилей отправляются на экспорт. В прошлом году этот показатель превысил 7,1 млн штук. В этих машинах ИИ-ассистенты далеко не так совершенны и часто не адаптированы под рынки, говорят эксперты.

Юлия Савина