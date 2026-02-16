В Кисловодске произошел пожар на территории военного госпиталя

Возгорание сухой растительности на площади 300 кв. м. произошло на территории военного госпиталя в Кисловодске. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города-курорта Евгений Моисеев.

Для ликвидации пожара были задействованы две единицы пожарной техники и семь сотрудников пожарной службы, а также одна единица техники и три спасателя.

Как отметил глава города, оперативные действия сотрудников пожарной службы и спасателей позволили предотвратить дальнейшее распространение огня.

Наталья Белоштейн