Президент Узбекистана одобрил пожизненный срок за педофилию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил госпрограмму на 2026 год. По ней вводится пожизненный срок лишения свободы за педофилию и ужесточается наказание за насилие в отношении женщин и детей, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На финансирование госпрограммы планируется выделить 250,5 трлн сумов ($20,5 млрд) и привлечь $50,4 млрд, следует из сообщения пресс-службы.

Проект госпрограммы был обнародован еще в конце января. В ее основу легли предложения Шавката Мирзиёева, упомянутые в послании народу и парламенту в конце 2025 года. Сегодня он ознакомился с проектом документа и подписал указ о реализации 337 пунктов госпрограммы.

В октябре 2025 года узбекистанский депутат Дилноза Азизова предложила ввести пожизненное срок для педофилов. Инициативу стали обсуждать после того, как в Наманганской области мужчина изнасиловал семилетнюю родственницу.

