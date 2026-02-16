В 2025 году в Прикамье прошло более ста крупных молодежных мероприятий

Заместитель председателя правительства, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко, провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

В рамках встречи стороны обозначили приоритеты в образовании на 2026 год. Ключевым направлением является реализация национального проекта «Молодежь и дети». По словам господина Чернышенко, в Пермском крае создаются кластеры «Профессионалитет», действуют программы «Земский учитель», «Приоритет-2030», передовая инженерная школа, идет поддержка детей участников СВО.

За 2025 год в городе прошло более ста крупных федеральных и региональных молодежных мероприятий. Всего было вовлечено свыше 1,6 млн человек. Также на встрече обсудили создание инфраструктурных проектов в рамках работы оргкомитета «Пермь 300», такие как завершение реконструкции стадиона «Юность» и ремонт Пермского хореографического училища. В конце прошлого года в Перми также завершилось строительство нового здания для Пермской художественной галереи.

В Прикамье также продолжается развитие инфраструктуры для учреждений специального профессионального образования. За три года планируется построить еще 23 объекта и отремонтировать 40: учебные и лабораторные корпуса, мастерские, спортивные залы, общежития. Кроме того, с Минобрнауки введется работа по ремонту общежитий, учебных корпусов и лабораторий федеральных вузов. Также уделяется внимание повышению популярности работы в промышленности и профориентации молодежи.