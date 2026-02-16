Журналист и режиссер документальных фильмов Евгений Захаров умер в Петербурге

В Санкт-Петербурге скончался режиссер документальных фильмов, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Евгений Захаров. Траурной новостью в Telegram-канале поделилась руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова.

Она отметила, что Евгений Захаров всей душой жил жизнью города Ломоносов и его жителей, болел за судьбу города, оживлял его историю и создавал настоящую красоту. Госпожа Тихонова выразила соболезнования родным и близким.

«Нашу крепкую дружбу трудно представить без него, и не верится, что Евгения больше нет. Горько терять таких людей»,— написала политик.

Евгений Захаров родился в 1963 году в Южно-Уральске в Челябинской области. В 1992 году он заочно получил образование в СПбГУ по специальности «газетная журналистика». В нулевых журналист работал в творческой команде Владимира Познера. Господин Захаров снял 22 документальных фильма.

Татьяна Титаева