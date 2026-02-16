СвЖД сократила сброс недостаточно очищенных сточных вод на 19,2% в 2025 году

Свердловская железная дорога (СвЖД) получила экологический эффект от модернизации объектов тепловодоснабжения в 2025 году, сообщили в пресс-службе СвЖД. Согласно исследованиям, сброс недостаточно очищенных сточных вод сократился на 19,2% по сравнению с 2024 годом. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников снизились на 1,9%.

Центр охраны окружающей среды СвЖД проводил мониторинг экологической обстановки вблизи железнодорожных объектов и осуществлял аналитический контроль на предприятиях ОАО «РЖД». В 2025 году было выполнено более 82 тыс. измерений и исследований. Снижение негативного воздействия на окружающую среду связано с модернизацией котельных и повышением эффективности очистных сооружений.

В Свердловской области и Пермском крае на 19 объектах теплоснабжения были установлены электрические котлы вместо угольных. На станции Смычка в Нижнем Тагиле улучшено качество очистки ливневых сточных вод за счет частой замены фильтровальных элементов. На станции Углеуральская в Пермском крае бытовые сточные воды стали очищаться через городские канализационные сети. Также на нескольких объектах введены новые узлы учета сточных вод.

СвЖД реализует комплекс мероприятий по минимизации техногенного воздействия на окружающую среду в рамках экологической стратегии ОАО «РЖД» до 2030 года. К основным направлениям относятся внедрение ресурсосберегающих и малоотходных технологий, а также благоустройство и озеленение территорий, прилегающих к производственным объектам и административным зданиям.

Ирина Пичурина