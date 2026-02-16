Депутаты Ульяновской области потребовали от парламента большей открытости

Депутат заксобрания Ульяновской области Дмитрий Грачев (ЛДПР) в понедельник на заседании регионального заксобрания предложил депутатскому корпусу принять решение о расширении открытости областного парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Грачев (в центре) настаивает на сохранении записей трансляций заседаний комитетов

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Дмитрий Грачев (в центре) настаивает на сохранении записей трансляций заседаний комитетов

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Предложение депутат внес при обсуждении регионального законопроекта «О транспортном налоге», который в силу его резонансности было решено проголосовать поименно.

«Наша фракция всегда выступает за максимальную открытость. Поэтому есть предложение обсудить на фракциях, а потом — где-то на совете законодателей и сделать эту процедуру (поименного голосования.— «Ъ») для всех законопроектов, чтобы наши избиратели могли видеть позиции своих избранников. В Государственной думе эта норма действует», — сказал депутат. Он также предложил фракциям и совету законодателей «в очередной раз подумать о сохранении трансляций комитетов заксобрания», заметив, что поступает много жалоб по этому поводу.

Напомним, как ранее сообщал «Ъ-Волга», в регламенте регионального заксобрания не предусмотрена возможность узнать, как конкретные депутаты голосовали за тот или иной законопроект или постановление, между тем, на сайте Госдумы, всегда можно найти и стенограмму заседания, и результаты голосования по каждому из депутатов. Записи трансляций заседаний комитетов, о которых также говорил депутат Дмитрий Грачев, неожиданно перестали сохранять на официальной странице заксобрания соцсети «Вконтакте» 20 октября 2023 года. При этом никаких объяснений причин такого решения не последовало, на коллективное обращение журналистов местных и федеральных СМИ к спикеру заксобрания с просьбой обеспечить сохранение записей трансляций комитетов ответа так и не было.

Как сообщал «Ъ-Волга», фракция КПРФ заксобрания подготовила еще в 2023 году проект изменений в регламент заксобрания, согласно которому вводилось обязательное сохранение записей трансляций всех заседаний комитетов, а также обеспечивалась возможность получить информацию о результатах открытого электронного голосования (кто из депутатов и как конкретно голосовал за тот или иной вопрос). Проект изменений регламента с тех пор неоднократно возвращался правовым управлением со ссылками на ошибки, опечатки и иные замечания, до сих пор, спустя два с половиной года, он остается не рассмотренным.

Спикер заксобрания Валерий Малышев в беседе с «Ъ-Волга» сказал, что «предложение было бы понятно, если поименное голосование проводить по наиболее резонансным вопросам», но не знает, «есть ли смысл вводить такие условия по каждому голосованию», и «это надо еще обсуждать», тем более что в аппарате с подсчетами поименного голосования «возникли сложности». По поводу сохранения записей трансляций комитетов он заметил, что по самим трансляциям ограничений нет, а по поводу сохранение этих записей «вопрос еще не решен». В то же время Валерий Малышев пообещал, что на совете законодателей этот вопрос будет рассмотрен.

Дмитрий Грачев заметил «Ъ-Волга», что никаких проблем с процедурой поименного голосования нет — достаточно размещать на официальном сайте областного парламента итоги голосования каждого депутата по каждому законопроекту или постановлению, как это делается в Госдуме, и все это можно делать в автоматическом режиме. Он также заметил, что знает о проекте КПРФ по изменениям регламента и о том, что его упорно возвращают «на доработку». «Но я думаю, что если это будет межфракционное предложение, то у него появится больше шансов на принятие», — сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск