«Нынешний раунд важный»

На повестке дня политика, в том числе территориальный вопрос — в Кремле раскрыли подробности предстоящих переговоров по Украине. Трехсторонняя встреча представителей Москвы, Киева и Вашингтона пройдет 17 и 18 февраля в Женеве. Российскую делегацию в составе 20 человек вновь возглавляет Владимир Мединский. По данным украинской стороны, стороны обсудят энергетическое перемирие и создание в Донбассе свободной экономической зоны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе традиционно не ждет прорывов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему все-таки местом переговоров по Украине избрана Женева. По словам представителя Кремля, «так синхронизировались графики всех трех сторон». Проще говоря, американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер решили совместить по времени два важных мероприятия — переговоры с Ираном и по Украине. Консультации пройдут в один день, 17 февраля.

Примечательно, что обсуждение иранского досье намечено на первую, а Украина — на вторую половину дня. Видимо, спецпредставителям Дональда Трампа нужно предварительно хорошо отдохнуть, чтобы не дать усталости ни единого шанса повлиять на ход переговорного процесса. Можно так посчитать, что Ближний Восток американцам в данный момент важнее украинского урегулирования. Как известно, диалог России и Запада по нормализации отношений и украинской сделке возобновился после возвращения Дональда Трампа в Белый дом 18 февраля 2025 года — ровно год назад. В мае того же года в Стамбуле встретились делегации Киева и Москвы. Результат, мягко говоря, неочевиден.

Как бы то ни было, сейчас на повестке политические вопросы, в том числе и самый болезненный из них — территориальный. Именно поэтому, как опять же пояснили в Кремле, к диалогу вновь подключается Владимир Мединский, который, как выясняется, никуда ни уходил, так и оставался главой российской переговорной группы. В Абу-Даби его не было, поскольку там обсуждались вопросы безопасности, а сейчас будет политика. Нынешний раунд важный, поэтому требуется присутствие главного переговорщика.

В свою очередь, в МИД РФ сообщили, что члены делегации получили четкие указания действовать «в духе Анкориджа». Ранее официальные лица РФ попеняли коллегам из США, что они от «духа Анкориджа» отошли. Вероятно, будет обсуждаться и энергетическое перемирие. Но вернемся к Ирану. По логике вещей, если переговоры в этой части проваляться, вероятность военного решения возрастет. Тогда Белому дому будет точно не до Украины.

Дмитрий Дризе