Капитал засмотрелся на улицу

Инвестиции в помещения стрит-ритейла Москвы по итогам 2025 года увеличились на 10%, до 873 млрд руб. Сегмент привлекает инвесторов оптимальной доходностью и ростом арендных ставок. При этом новое предложение сокращается, усиливая конкуренцию за качественные помещения. Впрочем, по прогнозам экспертов, в 2026 году рынок столкнется с дефицитом качественных площадок и их слишком высокой стоимостью, что может спровоцировать снижение объема инвестиций в сегмент.

Объем инвестиций в стрит-ритейл в Москве по итогам 2025 года увеличился на 10% год к году, до 873 млрд руб., следует из исследования консалтинговой компании «Магазин магазинов». Темпы роста увеличились в сравнении с показателями 2024 года, когда объем рынка вырос на 5% год к году, до 796 млрд руб., уточняют в компании. В основном спрос на такую недвижимость сконцентрирован в зоне между Третьим транспортным кольцом (ТТК) и МКАД, где было заключено 61% от общего объема сделок. Популярными локациями также стали помещения в Новой Москве и в районе Садового кольца—ТТК, доля которых составила соответственно 15% и 13%.

Рост интереса инвесторов к стрит-ритейлу объясняется оптимальной доходностью такой недвижимости — сейчас она приблизилась к банковским вкладам, говорит руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь. Средняя доходность на этом рынке по итогам 2025 года составила около 9,5%, подсчитал партнер «Магазина магазинов» Вячеслав Кацерогов.

Инвестиционная привлекательность этого сегмента повышается за счет относительно невысокого порога входа и быстрого возврата инвестиций, говорит директор направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина.

Кроме того, добавляет эксперт, цены и ставки аренды таких помещений стабильно растут. По данным гендиректора DNA Realty Антона Белых, цены на такие помещения в жилых комплексах за последние три года выросли в полтора-два раза. Ставки аренды на качественных площадках только за 2025 год выросли в среднем на 10% год к году, до 4,3 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, что тоже привлекло инвесторов на рынок стрит-ритейла, добавляет партнер практики «Недвижимость» консалтинговой компании Neo Арина Матвеева.

С одной стороны, отмечает Антон Белых, из-за увеличившегося объема строительства нового жилья в Москве должно вырасти и предложение помещений стрит-ритейла. По итогам 2025 года в российской столице появилось новостроек общей площадью 7,4 млн кв. м, что на 12,9% больше год к году, следует из данных Росстата. С другой, по данным аналитиков «Магазина магазинов», объем нового предложения в сегменте стрит-ритейла за прошлый год уменьшился на 9% год к году, до 13,8 тыс. лотов. Показатель снизился впервые с 2023 года, когда объем торговых площадей, вышедших на рынок стрит-ритейла, увеличился на 89% год к году. Однако уже в 2024 году объем новой экспозиции демонстрировал рост всего на 4%, уточняют в компании.

Это связано с тем, что многие застройщики решили придержать часть торговых помещений до приближения сроков сдачи своих проектов, чтобы продать их по более высокой цене, говорит Антон Белых. Кроме того, добавляет господин Белых, многие инвесторы решили отказаться от продажи своих площадей из-за отсутствия более выгодных альтернатив для инвестиций.

По прогнозам Вячеслава Кацерогова, при дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ инвестиционная активность в сегменте стрит-ритейла в 2026 году может увеличиться.

Впрочем, Арина Матвеева, напротив, ожидает сокращения объема инвестиций в торговые помещения из-за дефицита качественного предложения и роста налоговой нагрузки с 1 января 2026 года, что приведет к падению спроса на стрит-ритейл со стороны малых и средних инвесторов. По словам господина Белых, на сокращение показателя может повлиять возможное подорожание таких лотов по итогам 2026 года на 15–20% год к году.

София Мешкова