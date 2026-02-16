Суд в Петербурге дал от 3,5 до 4 лет организаторам незаконной миграции

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил пятерых обвиняемых по делу об организации незаконной миграции к лишению свободы в колонии общего режима на сроки от 3,5 до 4 лет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, с 1 июня 2021 года по 19 октября 2023 года фигуранты в составе организованной группы от имени ООО «Азия Экспресс» занимались организацией незаконного пребывания на территории России иностранцев — преимущественно граждан Киргизии и Таджикистана.

За деньги соучастники оформляли уведомления о прибытии с заведомо недостоверными сведениями о принимающей стороне и месте пребывания, а также незаконные трудовые патенты. Нелегальный бизнес располагался в арендованных офисных помещениях на Лиговском проспекте.

Все подсудимые признали вину. Помимо сроков, им назначили штрафы на суммы от 250 тыс. до 300 тыс. рублей.

Артемий Чулков