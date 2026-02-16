Суд вернул прокурору дело уральца, обвиняемого в реабилитации нацизма

Свердловский областной суд вернул в прокуратуру уголовное дело Виктора Казакова, обвиняемого в реабилитации нацизма, совершенной публично с использованием интернета (ч. 3 ст. 354.1, ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды Свердловской области Фото: Суды Свердловской области

По версии обвинения, инцидент произошел в марте 2022 года в Новоуральске (Свердловская область). Виктор Кобцев нанес меловую надпись на мемориальной тумбе с землей города-героя на Аллее Боевой Славы. Далее он сфотографировал граффити и опубликовал пост с текстом и двумя изображениями в социальных сетях. «Экспертиза сделала вывод, что этими действиями уралец публично осквернил символ воинской славы России»,— говорится в сообщении.

В ходе заседания защитник подсудимого подал ходатайство о возврате дела прокурору, сославшись на процессуальные нарушения, допущенные в ходе предварительного расследования. Суд рассмотрел это требование и удовлетворил его.

Полина Бабинцева