В Тульской области на трассе М-4 из застрявшего в пробке автобуса эвакуировали 13 детей

Сотрудники МЧС эвакуировали 13 детей и их сопровождающего из автобуса, застрявшего в пробке на трассе М-4 в Тульской области. Дети были доставлены к резервному транспорту, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«В Богородицком районе на 240-252 км произошло несколько дорожно-транспортных происшествий»,— сообщили в министерстве. Из- за ДТП на трассе образовался затор, в котором оказался заблокирован автобус с детьми, следовавший по маршруту Тула—Воронеж. Спасатели сопроводили группу к резервному транспорту. Движение по одной полосе в сторону Воронежа восстановлено, сообщили в МЧС.

Аварии на трассе произошли из-за плохой видимости. Сейчас там сильный снегопад. Несколько аварий произошли на 211-м км трассы у поселка Красные Озера. По предварительным данным МЧС, шесть человек пострадали, один — погиб. Как сообщили в ведомстве, ситуация находится на особом контроле МЧС по Тульской области. К ликвидации последствий ДТП привлекается группировка спасателей в количестве 20 человек и семи единиц техники.