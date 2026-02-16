Власти Ямала отправили квадроциклы войскам ЦВО в зону спецоперации

Войска Центрального военного округа (ЦВО), которые находятся в зоне специальной военной операции (СВО), получат от властей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 30 квадроциклов Hisun. Их уже отправили бойцам, сообщили в правительстве региона. В ближайшее время будет поставлено еще 10 единиц техники.

Решение об отправке транспорта в качестве гуманитарной помощи военнослужащим было принято губернатором региона Дмитрием Артюховым. Это было сделано после обращения полпреда Уральского федерального округа (УрФО) Артема Жоги. «Работа на линии боевого соприкосновения требует серьезного технического оснащения. Наша общая обязанность — оказывать всестороннюю поддержку тем, кто стоит на защите нашей Родины. Только за прошлый год различным подразделениям, участвующим в СВО, передали более 330 единиц различной техники, регулярно передаются беспилотники, РЭБ, средства связи, специальное и вещевое имущество»,— сказал губернатор, добавив, что Ямал продолжит оказывать поддержку бойцам по обеспечению всем необходимым.

В июле 2025 года власти ЯНАО отправили войскам ЦВО 25 квадроциклов и прицепов к ним. Они были предназначены для организации поиска без вести пропавших военнослужащих в зоне спецоперации. Благодаря полученной технике военными было сформировано 25 поисковых групп на Селидовском, Константиновском и Покровском направлениях, где сражаются ямальцы.

Ирина Пичурина