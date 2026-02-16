Уголовное дело возбудили по факту гибели двух детей на пожаре под Лысковом

Нижегородское СУ СКР возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) по факту гибели двух детей на пожаре в селе Трофимово Лысковского округа 16 февраля. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и назначают судебные экспертизы, рассказали в ведомстве.

Рассматриваются две основные предварительные причины пожара: детская шалость с огнем и неисправность электрооборудования, добавили в региональном управлении МЧС.

Елена Ковалева