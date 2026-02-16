МВД закрыло дело о коррупции в «Крыльях Советов»

ГУ МВД по Самарской области прекратило производство по делу о покушении на мошенничество, связанному с футбольным клубом «Крылья Советов». Об этом сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе правоохранительного органа.

В ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что руководство «Крыльев Советов» планировало перечислить 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позже он сообщил о направлении этих сведений в правоохранительные органы.

В январе 2025 года самарское управление МВД возбудило дело о мошенничестве по факту заявления о коррупции в ФК. В сентябре того же года стало известно, что 26 футболистов вызвали на допрос по делу о нарушениях в агентских соглашениях и финансовых операциях, связанных с «Крыльями Советов». На прошлой неделе в СМИ сообщали, что оба дела прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

Никита Черненко