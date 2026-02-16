Дипломы кладут на полку

Почти половине выпускников вузов дипломы не пригодились. 40% россиян с высшим образованием работают на позициях, где их знания не нужны. Причем доля таких сотрудников растет. Пять лет назад социологи говорили о 37%. Феномен избыточного образования проанализировали исследователи Высшей школы экономики. Их выводы публикуют «Ведомости». Речь идет о ситуациях, когда работник обладает более высоким уровнем образования, чем предполагает занимаемое им место. Больше всего таких специалистов встречается в гостиничном бизнесе и общепите, в торговле, логистике и там, где предполагается высокая физическая нагрузка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Проблема чрезмерно квалифицированных (Overqualified) связана с несовпадением между подготовкой кадров и реальными потребностями экономики, считает бизнес-стратег, экономист Александра Дорофеева: «Существует разрыв между тем, что предлагает рынок, и тем, что интересно молодежи. Вместо, профессии, должности и зарплаты, которые не соответствуют ожиданиям, проще пойти работать кассиром в "Пятерочке", а вечером заниматься еще каким-то своим делом, которое будет приносить деньги. И это лучше, чем занимать должность, например, администратора в гостиничном бизнесе. Это очень стрессовая работа, где приходится за все отвечать, а зарплаты низкие. У бизнеса нет видения, как сотрудник, даже работающий по специальности, будет дальше по этой траектории развиваться и выполнять интересные ему задачи. Молодые люди получают нужное социуму образование, сдают ЕГЭ, у них стоит уже какая-то галочка. И они чувствуют, что они могут заниматься тем, чем хотят. Поэтому многие выбирают профессии типа видеомонтажера, сторис-мейкера, SMM-специалистов и так далее, то есть те профессии, которые, в принципе, никак не касаются базового высшего образования».

Вопрос чрезмерной квалификации кадров, как правило, актуален для молодых сотрудников. При выборе работы они ориентируются не на реализацию своих навыков и знаний, а на уровень зарплаты. Молодежь предпочитает заниматься пусть не престижным, но доходным делом, подтверждает предприниматель Алексей Петропольский: «Подрабатывая курьером, можно получать 200-300 тыс. руб. Это самый молодой персонал, и они действительно работают везде, где могут. И доход в итоге получается больше, чем приносит менеджерский, юридический или экономический труд.

В моей сфере — общепит и гостиничный бизнес — такое происходит с сотрудниками до 30 лет. И ключевым фактором для них является заработок. Как правило, они не уходят туда с головой, не бросают менеджерскую деятельность. В ней тоже можно развиваться, и в определенный момент профессионализм все равно даст плоды, и заработок увеличится. Но на старте среднему труду выделяется больше денег, чем сугубо профессиональному. Потому что найти человека, который будет копать яму, гораздо сложнее, чем сотрудника с высшим образованием».

Еще одна тенденция, о которой “Ъ FM” рассказали предприниматели, — сознательный уход высококвалифицированных управленцев в сферу «синих воротничков», так они спасаются от выгорания. Такие кадры есть и в коллективе основателя студии фитодизайна Botanicals Полины Евсеевой: «Часто причина — выгорание на основной работе, где очень много отдано на благо развития компании. И люди просто хотят некий профессиональный отпуск на год-полтора, чтобы поработать руками. Особенно это необходимо представителям серьезных должностных позиций в девелопменте, главным архитекторам — всем, кому приходится принимать много важных решений. Так многие становятся садовниками, флористами».

Выпускники университетов нередко заявляют в опросах о разочаровании в выбранной после школы профессии и о неудовлетворенности карьерными перспективами. В РЭУ им. Г. В. Плеханова отмечают проблему перетока кадров. Так, например, специалисты с инженерным образованием чаще всего уходят в сферу торговли и сервиса.