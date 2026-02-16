Нефти прокладывают обходной маршрут

Венгрия и Словакия ищут обходной маршрут для российской нефти. Будапешт и Братислава попросили Хорватию разрешить транзит сырья по трубопроводу Adria после остановки прокачки по «Дружбе». Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, исключение из санкций позволяет Венгрии и Словакии импортировать нефть морским путем в случае срыва трубопроводных поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Janos Kummer / Getty Images Фото: Janos Kummer / Getty Images

Несмотря на давление Брюсселя, отказаться от российских энергоносителей этим странам крайне сложно, говорит директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов: «В 2025 году доля России в нефтяном импорте Венгрии и Словакии составила порядка 90%. С одной стороны, мы уже привыкли, что эти страны — главные фрондеры в Европейском союзе. Они все время требуют особых условий и исключения из пакета санкций поставок российских энергоносителей.

Виктор Орбан, например, гордится особыми отношениями с Дональдом Трампом, которые позволяли объяснять президенту США, что в целом Венгрия, конечно, хотела бы получать углеводороды из Штатов, но есть объективная география — у Венгрии нет доступа к морю. Ситуация довольно любопытна. Проблемы в европейской экономике нарастают, очевидно, что энергоносители дорожают. На фоне мирных переговоров по Украине и конфликта с Соединенными Штатами можно было бы ожидать, что Брюссель будет занимать какую-то более аккуратную позицию по российским углеводородам.

Но, наоборот, Европейская комиссия постоянно делает все, чтобы зафиксировать отказ от российских энергоносителей в европейском законодательстве, то есть на Венгрию и Словакию давят. А в Венгрии в апреле парламентские выборы, то есть ситуация становится еще более сложной. С точки зрения права поставки возможны, потому что южная ветка "Дружбы" пока не находится в европейских санкционных пакетах, и даже Трамп в принципе согласился, что венгерский рынок остается за Россией».

Как сообщает Bloomberg, в феврале поставки сырья в Венгрию и Словакию фактически прекратились. Снижение объемов по «Дружбе» началось еще в январе, тогда совокупный поток сократился примерно до 150 тыс. баррелей в сутки. При этом даже с учетом удорожания логистики такие поставки остаются для Будапешта и Братиславы экономически наиболее привлекательными, говорит эксперт аналитического центра «Яков и Партнеры» Софья Мангилева:

«Объем прокачки Венгрии и Словакии через трубопровод "Дружба" в 2025 году составлял около 9 млн тонн. По заявлениям стран, они планируют сохранить объем потребления на таком же уровне. Если говорить об изменившейся логистике, то обеспечить такой объем через нефтепровод Adria будет затруднительно. Его теоретическая мощность, согласованная после реализации, — до 15 млн тонн, но фактически трубопровод никогда не использовался на такие объемы, и реалистично устойчивая мощность оценивается до 10 млн тонн или даже до 8 млн тонн. Поэтому бесперебойные поставки такого объема могут быть проблематичны. Напомню, что южная ветка, к которой присоединены Венгрия и Словакия, составляет до 24 млн тонн.

По моим оценкам, рост себестоимости может составить до $6 за баррель. Эта надбавка складывается из появления дополнительного фрахта и наценки портов за перевалку. Также сохранится и прокачка по Adria, и какие-то страховые вещи, которые будут накладываться за дополнительную логистику санкционной нефти. Это увеличение себестоимости негативно скажется на НПЗ, которые сейчас на ней работают, но говорить о том, что российская нефть станет дороже и неконкурентоспособной, конечно, нельзя. Санкционный дисконт позволит быть ей более экономически выгодной, чем покупка американской нефти».

Премьер Словакии Роберт Фицо назвал остановку транзита политическим шантажом со стороны Киева. Он отметил, что перебои затрагивают и Венгрию, поскольку нефтеперерабатывающий завод в Братиславе принадлежит венгерской компании MOL.

Андрей Дубков