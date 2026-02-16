Акционеры Совкомбанка одобрили присоединение Витабанка

Акционеры Совкомбанка на внеочередном собрании одобрили присоединение к нему Витабанка. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

Совкомбанк начал интересоваться активом еще в феврале 2022 года, сообщает агентство. Тогда бывший зампред Совкомбанка Кирилл Соколов получил 54% Витабанка, сам Совкомбанк — 31% кредитной организации. Целью покупки было создание на лицензии Витабанка платежных сервисов с использованием технологической платформы Best2pay (принадлежит Совкомбанку).

Однако спустя несколько дней после объявления новой структуры акционеров Совкомбанк и его «дочки», в том числе Best2pay, попали под санкции США. Совкомбанк также вышел из капитала Витабанка. Сначала пакет акций достался господину Соколову, после чего перешел другому бывшему топ-менеджеру Совкомбанка — Олегу Ярмушевичу. Информация о том, когда Совкомбанк завладел 100% Витабанка, не уточнялась.

Витабанк основан в СССР в 1990 году ленинградскими органами власти и местными предприятиями пищепрома. К началу 2000-х основным владельцем банка стал Петербургский мельничный комбинат бизнесмена Александра Аладушкина.