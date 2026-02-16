Самолет Абу-Даби — Москва ушел на аэродром в Пулково из-за снегопада

Из-за снегопада на запасной аэродром в Пулково ушел самолет, летевший из Абу-Даби в Москву. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале. Отмен рейсов из-за непогоды не было.

По состоянию на 16:00 мск четыре рейса задержаны более чем на два часа. Кратковременные задержки наблюдаются из-за необходимой дополнительной обработки судов противообледенительными жидкостями. За четыре часа Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили 174 рейса. Авиагавани работают штатно.

«Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве и Подмосковье не исключены корректировки в расписании полетов аэропортов столичного региона — как на прилет, так и на вылет»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

Из-за сильного снегопада и порывов ветра в Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности. Сегодня в столице ожидается –10...–12°C, облачно, местами метель и заносы на дорогах, по области температура может упасть до –14°C.