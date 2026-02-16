В Новошахтинске возбудили уголовное дело по факту смерти задержанного в участке

Следственным отделом по г. Новошахтинск СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» по факту смерти задержанного в отделении полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ГУ МВД России по Ростовской области, неоднократно судимого местного жителя задержали после проникновения в чужой дом, где он, применив насилие к хозяйке, похитил у нее телефон и денежные средства.

При задержании фигурант оказал полицейским активное сопротивление.

«Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел внутренних дел, где ему стало плохо. Прибывшие медицинские работники приняли меры по стабилизации состояния задержанного. Тем не менее, в дальнейшем его состояние ухудшилось, и они констатировали его смерть»,— пояснили в полиции.

Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по ч. 5 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, повлекшие смерть по неосторожности» предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

Наталья Белоштейн