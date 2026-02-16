Нижегородского предпринимателя Дмитрия Дзепу выпустили из СИЗО

Арестованный в ноябре 2024 года предприниматель Дмитрий Дзепа на минувшей неделе был освобожден по решению суда. Как рассказала его адвокат Ольга Краснова 16 февраля, следствие ходатайствовало об очередном продлении срока ареста, но суд избрал предпринимателю меру пресечения в виде запрета определенных действий. Среди них, в частности, запрет общаться со свидетелями по уголовному делу.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», Дмитрия Дзепу изначально обвинили в том, что не позднее 1997 года он и «неустановленные лица» похищали городское имущество, заключив с администрацией города 27 инвестиционных контрактов на реконструкцию и ремонт муниципальных объектов недвижимости. По версии следствия, покупатель помещений не планировал их ремонт, а в администрацию города якобы предоставлялись подложные документы о выполненных работах. Коммерсанту инкриминировали мошенничество и легализацию имущества, добытого преступным путем.

Дмитрий Дзепа вину не признал и настаивал на том, что все инвестконтракты с администрацией Нижнего Новгорода он, как инвестор, выполнял надлежаще, а работу в мэрии принимали комиссионно. По словам адвоката, по результатам расследования и проведенной экспертизы объем нарушений, предъявленных предпринимателю, был существенно уменьшен, но и с новым обвинением Дмитрий Дзепа не согласен и в суде намерен добиваться оправдания.

