Пробки в Москве достигли восьми баллов

Загруженность дорог в Москве достигла восьми из десяти возможных баллов, свидетельствуют данные «Яндекс.Пробок» к 17:13 мск.

Судя по картам сервиса, движение затруднено почти по всем центральным улицам столицы, бульварам, набережным, а также на вылетных магистралях и МКАД.

Час назад в дептрансе Москвы сообщали, что средняя скорость движения составляет 24 км/ч. В ведомстве рекомендовали планировать поездки по городу на автомобиле после 20:30.

В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного снега и гололедицы. По прогнозам синоптиков, 16 февраля в столице ожидается до --12°C, облачно, местами метель и заносы на дорогах.