Петербурженку осудили на шесть лет за аферы при обналичивании «Земельного капитала»

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Екатерину Зайкову к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за мошенничество на 6 млн рублей. Она помогала обналичивать денежные средства по сертификату «Земельный капитал в Санкт-Петербурге».

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, женщину признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Сертификат дает право на возмещение средств, затраченных на покупку земельного участка в России, в рамках нацпроекта «Демография».

Желавшие обналичить сертификат, 12 человек, обратились к Екатерине Зайковой. В качестве распорядителя неликвидных земельных участков в Пермском крае она продавала территории по завышенной стоимости. Затем подсудимая оформляла необходимые документы для их подачи в госорганы с целью получения выплаты.

Фигурантка незаконно обогатилась за счет хищения денежных средств из бюджета Петербурга. Зайкова с 2021 по 2023 год составила и подписала фиктивные договоры купли-продажи участков, которые содержали заведомо ложные сведения в части завышения стоимости территории, в результате чего похищались деньги. Сумма ущерба по 15 случаям мошенничества превысила 6 млн рублей.

Подсудимая не признала вину. Ее приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ей отсрочили наказание, пока ребенку Зайковой не исполнится 14 лет.

Остальным фигурантам дела дали от полутора до трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Суд арестовал 3,4 млн рублей, принадлежащие Зайковой.

