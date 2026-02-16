Уральца приговорили к условному сроку за гибель пьяного сотрудника на стройке

Ленинский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) вынес приговор 39-летнему Артуру Хакимову, признанному виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

По данным объединенной пресс-службы судов региона, инцидент произошел 21 августа 2025 года во время капитального ремонта гидротехнических сооружений Верхне-Выйского водохранилища. Установлено, что Артур Хакимов, будучи ответственным за производство строительно-монтажных работ и соблюдение техники безопасности на объекте, допустил грубейшие нарушения. В частности, он не отстранил от работы нетрезвого сотрудника и не позаботился о защитных ограждениях в опасной зоне. 20 августа Артур Хакимов дал устное задание работникам подготовить металлические трапы для монтажа в кессон. При этом сам он не находился на рабочем месте и не контролировал соблюдение техники безопасности.

Кессон представляет собой металлическую конструкцию размерами 4,085*2,5 м, глубиной 17,925 м.

21 августа потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выполняя порученную работу, спустился на трап без ограждений, потерял равновесие и упал с высоты более 17 метров. От полученных травм головы, грудной клетки, живота и конечностей он скончался на месте.

Артур Хакимов признал вину в полном объеме, уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Прокуратура в течение 15 дней изучит приговор на предмет возможного обжалования, добавили в ведомстве.

Полина Бабинцева