Доллару подобрали аналог

Мосбиржа (MOEX: MOEX) запустила торги аналогом доллара. Инструмент станет доступен только для профучастников рынка, включая брокеров. Речь о валютных операциях типа своп, которые будут проходить в анонимном торговом режиме CETS. Фактических поставок долларов инвесторам не будет — результаты всех сделок зафиксируют в рублях. Торги американской валютой не проводились с июня 2024 года, тогда США ввели санкции в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра. Зачем нужен этот инструмент?

Объясняет директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков: «После санкций против НКЦ ликвидность по доллару шла на межбанк. Сейчас создается фактически синтетический доллар, это позволит основным участникам хеджировать риски, объемы, единый курс, собрать ликвидность в единый пул, что, конечно, позитивно с точки зрения оборота.

Второй момент — расчеты в рублях, перенос позиций и так далее. Это позволяет нивелировать санкционные ограничения для расчетов в долларах.

Мы видим некоторые проблемы и потенциальные риски по бюджету, в том числе существенное укрепление рубля. Я бы не привязывал это к переговорному процессу и каким-то геополитическим факторам. В действительности единый курс доллара к рублю с точки зрения внешней торговли и остальных аспектов, связанных с внешнеэкономической деятельностью, необходим. Возврат даже к такой форме оборота доллара позволит в большей степени влиять на координацию по обменным операциям внешнеэкономической деятельности».

Сейчас доллары и евро покупают и продают через российские банки. Для частных инвесторов это более предпочтительный вариант, считает управляющий директор компании Trade 123 Владимир Рожанковский: «Синтетический доллар — малоинтересный с практической точки зрения инструмент. По сути, это аналог тех безналичных долларов, которые можно купить в российских банках и положить на счет, но де-факто это не доллар, потому что его возможно вывести только через конвертацию в рубли с большими потерями.

Портфельному инвестору нужно захеджировать позицию. Технически он ее хеджирует, результаты портфеля становятся лучше, но реализовать доллар в случае чрезвычайных событий, если требуются наличные доллары, с помощью этого инструмента, конечно, невозможно».

Как пишет РБК, спустя два часа после запуска торгов аналогом доллара оборот сделок в рамках этого инструмента превысил 350 млн руб.

Никита Путятин