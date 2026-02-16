Тамбовский губернатор поручил ускорить создание государственной УК

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил о необходимости ускорить создание в областном центре государственной управляющей компании (УК), которое обсуждается уже более трех лет. По его словам, она будет работать по образцу столичного ГБУ «Жилищник», чтобы обеспечить единые требования к качеству услуг для жителей многоквартирных домов. Этот вопрос глава региона поднял на оперативном совещании в облправительстве в понедельник, 16 февраля.

Господин Первышов отметил, что зима выявила проблемы в работе некоторых УК Тамбова: они не убирали снег во дворах и не ликвидировали гололед. Жители регулярно сообщают об этом в социальных сетях. В связи с этим губернатор рекомендовал надзорным органам не ограничиваться профилактическими беседами, а применять штрафные санкции к нарушителям.

В июле 2023 года мэр Тамбова Максим Косенков в ходе ежегодного отчета перед депутатами гордумы уже предлагал «возродить» в областном центре муниципальную управляющую компанию, «полностью подконтрольную власти». Инициатива была направлена тогдашнему губернатору Максиму Егорову. Далее о ее реализации не сообщалось.

«Максим Юрьевич, поедете в Москву, познакомитесь с работой государственного бюджетного учреждения "Жилищник". Достаточно эффективная служба, выполняет работы, связанные с содержанием жилищного фонда и капитальным ремонтом. Практика достаточно успешная»,— обратился губернатор к господину Косенкову.

Мария Свиридова