В Самарской области суд вынес приговор по делу о незаконном производстве наркотиков

Самарский областной суд признал виновным 42-летнего Илью Пеунова по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение и хранение прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба суда и прокуратура Самарской области.

В суде установили, что с сентября 2024 года по февраль 2025 года подсудимый приобрел прекурсоры и химические компоненты, из которых незаконно изготовил у себя в квартире наркотические средства. Общая масса изготовленных наркотиков составила 11,7 кг. Около трех килограммов изготовленного синтетика подсудимый расфасовал на три части и хотел сбыть через тайники-закладки в Волжском районе. Один сверток он поместил в «тайник-закладку» в багажнике автомобиля марки «Ауди» за обшивкой задней левой фары.

Суд назначил Илье Пеунову наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также у осужденного конфискованы автомобиль «Ауди», использовавшийся при транспортировке запрещенных веществ, квартира (однокомнатная), в которой была организована нарколаборатория, мобильный телефон и ноутбук. Приговор в законную силу не вступил.

Руфия Кутляева