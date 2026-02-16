В Петербурге у рецидивиста изъяли около 35 кг наркотиков

Полиция изъяла у 48-летнего жителя Санкт-Петербурга около 35 кг запрещенных веществ. Ранее он неоднократно был судим за незаконный оборот наркотиков и в общей сложности восемь лет провел в местах лишения свободы, сообщили в региональном главке.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фигуранта задержали 12 февраля в подъезде дома 5 по улице Академика Байкова у одной из квартир, которую он арендовал и использовал как склад. При себе у него было 9,85 г мефедрона. В жилище оперативники обнаружили также альфа-PVP, амфетамин и гашиш, расфасованные по 50 брикетам.

ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). До избрания меры пресечения задержанного поместили в ИВС.

Артемий Чулков