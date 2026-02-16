В России девять человек погибли из-за падения снега с крыш за неделю

В России из-за падения снега с крыш за прошлую неделю погибли девять человек, еще 15 — пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, в 25 регионах зафиксировали около 60 инцидентов, связанных со сходом снега и льда с крыш зданий. «Из-за непогоды в превентивных целях вводились ограничения движения на участках автомобильных дорог в 9 субъектах»,— добавили в МЧС. Сейчас такие ограничения действуют на двух участках в Мурманской области.

В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного снега и гололедицы на дорогах. По прогнозу синоптиков, 16 февраля в столице будет –10...–12°C, облачно, местами метель и заносы на дорогах, по области температура может упасть до –14°C.