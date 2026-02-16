Суд в Нижегородской области обязал ФСИН отремонтировать гостиницу
Лысковский райсуд Нижегородской области по иску прокуратуры обязал Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) отремонтировать здание гостиницы в селе Просек. Об этом сообщили в суде 16 февраля.
Фото: Нижегородский областной суд
Аварийное здание является собственностью РФ и закреплено на праве оперативного управления за ФКУ «ИК-16» ГУ ФСИН по Нижегородской области.
Прокурор просил возложить обязанность по капремонту на исправительную колонию. Суд же пришел к выводу, что ремонтом должна заняться ФСИН — как главный распорядитель бюджетных средств.
Исполнить решение суда требуется в течение года после вступления в силу. Пока решение в силу не вступило.