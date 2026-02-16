В Татарстане утвердили порядок предоставления единовременных выплат в размере 1 млн руб. специалистам в сфере физической культуры и спорта, переехавшим на работу в села. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В Татарстане утвердили выплаты по 1 млн рублей для переехавших в села тренеров

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Специалист должен иметь высшее или среднее профессиональное образование и трудоустроится на полную ставку в спортивные организации и учреждения, учредителями которых являются Министерство спорта Татарстана либо муниципалитеты.

Выплаты предоставляются работникам, переехавшим в сельские населенные пункты с численностью до 50 тыс. человек.

Обязательное условие — отработать на новом месте не менее пяти лет. В случае досрочного увольнения получатель обязан вернуть часть средств пропорционально неотработанному сроку.

