В Татарстане утвердили выплаты по 1 млн рублей для переехавших в села тренеров
В Татарстане утвердили порядок предоставления единовременных выплат в размере 1 млн руб. специалистам в сфере физической культуры и спорта, переехавшим на работу в села. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В Татарстане утвердили выплаты по 1 млн рублей для переехавших в села тренеров
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Специалист должен иметь высшее или среднее профессиональное образование и трудоустроится на полную ставку в спортивные организации и учреждения, учредителями которых являются Министерство спорта Татарстана либо муниципалитеты.
Выплаты предоставляются работникам, переехавшим в сельские населенные пункты с численностью до 50 тыс. человек.
Обязательное условие — отработать на новом месте не менее пяти лет. В случае досрочного увольнения получатель обязан вернуть часть средств пропорционально неотработанному сроку.