Путин включил Собянина и Сергунину в состав Военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин включил мэра Москвы Собянина и заместителя мэра Наталью Сергунину в состав Военно-промышленной комиссии. Президентский указ опубликован на портале правовых актов.

Документ подписан 16 февраля. Напротив фамилии госпожи Сергуниной в указе написано — «по согласованию». Указ вступает в силу со дня подписания.

Военно-промышленная комиссия — ключевой орган по реализации политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности. Комиссию возглавляет Владимир Путин.