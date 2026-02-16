Нижегородца приговорили к двум годам колонии за стрельбу на пляже

Гражданина, устроившего стрельбу на пляже в Нижнем Новгороде, признали виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Его приговорили к двум годам колонии общего режима, сообщили в Ленинском райсуде 16 февраля.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 5 июня 2025 года нетрезвый подсудимый не менее семи раз выстрелил из пневматического оружия на пляже около Затона им. 25 лет Октября. Еще один выстрел он произвел из неустановленного в ходе следствия предмета, по типу пускового устройства для сигнальных патронов. Данный предмет он использовал как оружие, направляя в сторону людей, в том числе малолетних детей.

Галина Шамберина