Россия увеличила экспорт креветок в Южную Корею до максимума с 2023 года

В январе 2026 года Россия существенно увеличила экспорт креветок в Южную Корею, достигнув двухлетнего максимума. Поставки этого морепродукта составили 2 тыс. т на $54 млн, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные южнокорейской статистики. Это почти вдвое превышает показатели января прошлого года ($33,8 млн).

Последний раз по стоимости поставок креветок на южнокорейский рынок Россия фиксировала более высокий уровень в декабре 2023 года — тогда экспорт составил 2,4 тыс. т на $63,2 млн.

Кроме того, в январе 2026 года Россия отгрузила в Южную Корею 24,7 тыс. т рыбы и морепродуктов общей стоимостью $102,9 млн против 21 тыс. т на $66,9 млн годом ранее.