В Самарской области из-за ДТП с четырьмя грузовиками разлилась нефть на 250 квадратных метрах

В понедельник, 16 февраля, ночью в Волжском районе рядом с селом Черноречье произошло ДТП с участием четырех грузовых машин. В результате аварии на площади 250 кв. м разлилась сырая нефть. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

В результате произошедшего загрязнены дорожное покрытие и обочина. Водные объекты и земли сельхозназначения не загрязнены, экологическая угроза отсутствует.

Глава региона отмечает, что муниципалитет разработал план мероприятий по ликвидации последствий аварии. Работы уже начали, завершить их планируется сегодня 16 февраля.