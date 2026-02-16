В Самарской области из-за ДТП с четырьмя грузовиками разлилась нефть на 250 квадратных метрах
В понедельник, 16 февраля, ночью в Волжском районе рядом с селом Черноречье произошло ДТП с участием четырех грузовых машин. В результате аварии на площади 250 кв. м разлилась сырая нефть. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.
В результате произошедшего загрязнены дорожное покрытие и обочина. Водные объекты и земли сельхозназначения не загрязнены, экологическая угроза отсутствует.
Глава региона отмечает, что муниципалитет разработал план мероприятий по ликвидации последствий аварии. Работы уже начали, завершить их планируется сегодня 16 февраля.