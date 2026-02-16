Нижегородским компаниям возместят 20% НДФЛ за иностранных специалистов

Правительство Нижегородской области возместит организациям и предпринимателям 20% налога на доходы физлиц (НДФЛ) за привлеченных квалифицированных специалистов из других регионов и стран. Об этом сообщили в правительстве.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кадровый дефицит остается для региона острым, напомнил заместитель губернатора Егор Поляков. Ранее нижегородские власти начали компенсировать НДФЛ IT-компаниям, которые привлекли в Нижегородскую область 1,2 тыс. специалистов. «Теперь схожую меру распространяем на все сферы деятельности. Ее реализация также позволит привлечь дополнительные налоговые поступления в бюджет», — добавил господин Поляков.

Компенсация НДФЛ будет выплачиваться ежеквартально в течение трех лет, отметили в правительстве.

Владимир Зубарев