Более 23 тыс. человек находятся в ПВР после эвакуации из зоны спецоперации

Более 23 тыс. человек, среди которых около 5 тыс. детей, находятся в пунктах временного размещения (ПВР) после эвакуации из зоны боевых действий на Украине. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

«Продолжается работа по возмещению расходов регионов на размещение и питание людей, находящихся в ПВР… Это свыше 23 тыс. граждан»,— сказал господин Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, передает корреспондент «Ъ».

Глава МЧС добавил, что компенсацию за размещение и питание находящихся в ПВР граждан выплатили 64 субъектам России на более чем 14 млрд руб. Пострадавшим от ЧС в 2025 году, добавил Александр Куренков, выделили более 3 млрд руб.